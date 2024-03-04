У Кабміні поки що не збираються допускати на засідання ЗМІ "з точку зору безпеки"

"Наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога".

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що з точки зору безпеки зараз немає можливості зробити доступними для ЗМІ засідання уряду.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це питання розглядається, ми хотіли б, але з точки зору безпеки зараз це не можна зробити. Тому що наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога", – сказав Немчінов.

Так він відповів на запитання, чи розглядаються варіанти повернення до більш класичних форматів роботи преси під час засідань уряду (онлайн або доступ до кулуарів).