У Кабміні поки що не збираються допускати на засідання ЗМІ "з точку зору безпеки"

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що з точки зору безпеки зараз немає можливості зробити доступними для ЗМІ засідання уряду.
Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Це питання розглядається, ми хотіли б, але з точки зору безпеки зараз це не можна зробити. Тому що наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога", – сказав Немчінов.
Так він відповів на запитання, чи розглядаються варіанти повернення до більш класичних форматів роботи преси під час засідань уряду (онлайн або доступ до кулуарів).
- Через пандемію COVID-19 засідання уряду кілька років відбувалися без преси в режимі онлайн.
- Після початку повномасштабної війни з Росією засідання Кабміну тривають у закритому режимі, а інформація про прийняті рішенн з'являється трохи згодом.
- У вересні 2022 року депутати також проголосувалии за постанову, аби засідання Верховної Ради не транслювалися в прямому ефірі. Раніше вони провалили включення до порядку денного законопроєкту про дистанційне голосування.