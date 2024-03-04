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У Кабміні поки що не збираються допускати на засідання ЗМІ "з точку зору безпеки"

"Наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога".

У Кабміні поки що не збираються допускати на засідання ЗМІ "з точку зору безпеки"
Ілюстративне фото
Фото: kmu.gov.ua

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що з точки зору безпеки зараз немає можливості зробити доступними для ЗМІ засідання уряду.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це питання розглядається, ми хотіли б, але з точки зору безпеки зараз це не можна зробити. Тому що наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога", – сказав Немчінов.

Так він відповів на запитання, чи розглядаються варіанти повернення до більш класичних форматів роботи преси під час засідань уряду (онлайн або доступ до кулуарів).

  • Через пандемію COVID-19 засідання уряду кілька років відбувалися без преси в режимі онлайн. 
  • Після початку повномасштабної війни з Росією засідання Кабміну тривають у закритому режимі, а інформація про прийняті рішенн з'являється трохи згодом.
  • У вересні 2022 року депутати також проголосувалии за постанову, аби засідання Верховної Ради не транслювалися в прямому ефірі. Раніше вони провалили включення до порядку денного законопроєкту про дистанційне голосування. 
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