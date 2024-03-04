19 поранених за добу у Донецькій та спроба ракетного удару по Одеській: ситуація в областях

По Сумській області вночі та зранку росіяни били п'ять разів – по прикордонній території та населених пунктах. Зафіксовано 15 вибухів – з мінометів, ствольної артилерії, стрілецької зброї та скидання авіабомб КАБ. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу ворог провів дев'ять обстрілів (46 вибухів). Обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони із САУ, мінометів. Також зафіксовано чотири вибухи від FPV-дрона. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській вчора вдень Нікопольський район пережив 11 ворожих атак. Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах. В останній постраждала 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Загалом агресор пошкодив 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще два – знищив. Понівечив чотири авто: легкове та вантажні. Зачепив лінію електропередач. Захисники знищили крилату ракету над Криворізьким районом. Увечері під ворожим ударом був Нікопольський район. По райцентру агресор поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії. Зачепили лінію електропередач. Люди не постраждали.

У Миколаївській вчора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора та сьогодні вночі під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Без постраждалих. Також ворог завдав ракетного удару балістичною зброєю по відкритій території на околиці населеного пункту Шевченківської громади. Пошкоджено фасад будівлі сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

У Луганській вчора росіяни завдали ударів по трьох селах. На Куп’янському напрямку – по Надії та Твердохлібовому, на Лиманському – по Білогорівці. В районі цього населеного пункту противник організував спробу штурму, але наші захисники дали відсіч окупантам. Під вогонь артилерії потрапило Невське. За добу противник здійснив 146 обстрілів (531 снаряд).

У Харківській артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Мілове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка. Авіаударів ворог завдавав по Вовчанську, Синьківкці, Великому Бурлуці. У Вовчанську внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Без постраждалих. Учора ворог двічі здійснив обстріл КАБами Великого Бурлука. Внаслідок ударів пошкоджені електропідстанція, складське приміщення, а також три житлові будинки. Без постраждалих та загиблих. Також обстріляв населений пункт Кругляківка. Влучання по території. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

У Запорізькій ворог завдав 177 ударів по шести населених пунктах. Окупанти вгатили авіаснарядом по Роботиному, здійснили десять обстрілів із ракетних систем залпового вогню Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 33 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине. 133 артудари прийшлися по території Новоданидівки, Малинівки, Роботиного та інших населених пунктів на лінії вогню. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Одеську область близько опівдня ворог атакував з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря. У напрямку південних районів області випустив ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність над морем.

У Донецькій під вогнем рашистів – дев'ять населених пунктів: Покровськ, Курахове, Сіверськ, Очеретине, Комишівка, Завітне, Новоселівка Перша, Калинове, Миколаївка. Пошкоджено 32 житлових будинків (з них 21 – багатоквартирні), 19 цивільних автомобілів, два службових автомобілі, газопровід, будівля сільської ради, кафе, церква, три магазини, трубопровід, дитсадок, школа, будівля міської ради. На Донеччині за добу: 19 поранених.

У Херсонській минулої доби противник обстрілював Садове, Велетенське, Кізомис, Понятівку, Антонівку, Степанівку, Зеленівку, Берислав, Михайлівку, Дудчани, Томину Балку, Саблуківку, Качкарівку, Козацьке, Веселе та Херсон. Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені дев'ять багатоповерхівок та 16 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративні будівлі. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарчі будівлі. Минулої ночі окупанти вкрили вогнем село Понятівка Дар’ївської громади. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1966 року народження. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники.