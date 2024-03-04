Росіяни за підтримки авіації намагалися вибити захисників на Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили там 230 атак, а тижнем раніше – 13.

На Куп'янському напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Табаївка Харківської області. Протягом тижня захисники відбили там понад 50 штурмів.

На Лиманському напрямку захисники відбили майже 70 штурмів російських військ у районі Білогорівки Луганської області і Тернів, Ямполівки, Роздолівки Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Бахмутському ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак противника протягом минулого тижня.

"На Авдіївському напрямку російські окупанти продовжують вести наступальні дії в районах Авдіївки, де протягом минулого тижня здійснили понад 150 атак на позиції українських військ у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєвєрне, Тоненьке, Первомайське та Невельське", – сказав речник.

На Новопавлівському напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, південніше Вугледара, Урожайного. Там Сили оборони відбили майже 230 атак ворога за тиждень, який за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи з займаних позицій.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив близько 20 атак в районах Старомайорського Донецької області та західніше Новопокровки, Калинівки, Роботиного Запорізької.

На Херсонському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Продовжують авіаудари та артилерійські обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. Намагаються вибити захисників із зайнятих плацдармів на лівобережній частині річки Дніпро.

За тиждень загалом було понад 600 бойових зіткнень, росіяни завдали 42 ракетних та понад 550 авіаударів, здійснили майже 900 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.