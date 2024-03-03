"Це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії – якщо Америка чи Європа програють іранським «шахедам» чи російським винищувачам", - заявив Президент.

За останній тиждень українські бійці змогли збити сім ворожих літаків.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 березня.

"Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків. Саме тих, які скидають ці бомби та вбивають. Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка їхніх втрат", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що коли "більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, що далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, то більше українських життів буде врятовано".

Президент підкреслив, що потрібна підтримка партнерів, а головне – "політична воля, щоб усе реалізувати" і "щоб дати саме такий рівень постачання, який допоможе".

"Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії – якщо Америка чи Європа програють іранським «шахедам» чи російським винищувачам. Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю. Наші спільні успіхи мають бути відчутними – усіх у світі, хто цінує життя", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українські війська можуть "збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території", а питання лише "у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні".

"Попри значний дефіцит артилерії наші героїчні воїни стримують штурми й захищають позиції. Це надзвичайно складно. Це втрати. Це біль. Ми чекаємо постачання, яке життєво необхідне, чекаємо, зокрема, американського рішення. І підтримка справді потрібна", - додав глава держави.