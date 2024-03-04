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Із пресслужби Центру громадського здоров’я звільнилися співробітники - протестують проти людини Медведчука

Відділ комунікацій очолила ексшефредакторка каналу Медведчука Дарія Гордійко.

Із пресслужби Центру громадського здоров’я звільнилися співробітники - протестують проти людини Медведчука
Віктор Медведчук
Фото: Lb.ua

П’ятеро співробітників відділу комунікацій Центру громадського здоров’я при МОЗ звільнилися на знак протесту проти призначення керівницею відділу ексшефредакторки каналу Медведчука Дарії Гордійко, передає Інститут масової інформації.

Гордійко призначили на цю посаду 22 січня цього року, у колективі вона відразу не розповідала, де працювала раніше, розповіла одна з комунікаційниць Антоніна Доломанжи. За її словами, нова керівниця згадувала у розмовах лише про телеканал "Прямий", ZIK оминала. 

Дарія Гордійко
Фото: прес-служба ZIK
Дарія Гордійко

Колишні співробітники поскаржилися, що у Гордійко не було досвіду у комунікаціях і вона не розуміла, що робить команда, тож втручаючись у роботу, сповільнювала і скасовувала багато процесів.

У лютому команда комунікаційників звернулася до новопризначеного керівника ЦГЗ Михайла Росади і озвучила свої претензії. 

"Він почав зустріч із заяв про нібито нашу непрофесійність, поширення “інтриг та чуток”, а також сказав, що “ми при Януковичі ж усі жили і працювали і нічого”. Потім він почав нас звинувачувати у тому, шо ми теж маємо сумнівний бекграунд”, – розповіла Доломанджи.

Вона додала, що заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька, яка теж була на цій зустрічі, сказала, що Центр громадського здоров'я - це "аполітична організація", а Росада зазначив, що минуле людини йому неважливе, головне – професійність. 

Наразі Дарія Гордійко своєї позиції щодо демаршу колишніх співробітників не оприлюднювала.

  • У 2021 році Центр протидії корупції опублікував розслідування, в якому розповів про те, як і за які кошти депутат із фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратник проросійського політика Віктора Медведчука Тарас Козак купував телеканали ZiK, «112 Україна» та NewsOne в 2018-2019 роках.
  • У 2019 році колишній випусковий редактор телеканалу ZIK Ігор Кримов розповів у коментарі "Детектору медіа", як Гордійко заборонила висвітлювати в етері акцію на Майдані Незалежності . Люди протестувати проти реєстрації блогера Анатолія Шарія та ексглави адміністрації Януковича Андрія Клюєва кандидатами в народні депутати.
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