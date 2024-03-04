ВАКС задовольнив позов Мін’юсту про санкції щодо роспропагандиста Кисєльова

Суд постановив стягнути у дохід держави його активи, зокрема, будинок, ділянку та авто.

У понеділок, 4 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського телеведучого, журналіста-пропагандиста Дмитра Кисєльова.

Про це йдеться у повідомленні ВАКС.

"ВАКС стягнув у дохід держави його активи, а саме: житловий будинок загальною площею 151,1 кв.м в Коктебелі, земельну ділянку загальною площею 0.2878 га, автомобіль Land Rover, причіп, а також 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода" і 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Промо.Юей", – йдеться у повідомленні.

Прізвища пропагандиста не вказують, але ймовірно йдеться про Дмитра Кисельова, щодо якого Мін’юст подав до ВАКС позов про застосування до нього санкцій.

Зазначається, що Кисєльов або його представник може подати апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.