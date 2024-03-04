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ВАКС задовольнив позов Мін’юсту про санкції щодо роспропагандиста Кисєльова

Суд постановив стягнути у дохід держави його активи, зокрема, будинок, ділянку та авто. 

ВАКС задовольнив позов Мін’юсту про санкції щодо роспропагандиста Кисєльова
Фото: youtube

У понеділок, 4 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського телеведучого, журналіста-пропагандиста Дмитра Кисєльова.

Про це йдеться у повідомленні ВАКС.

"ВАКС стягнув у дохід держави його активи, а саме: житловий будинок загальною площею 151,1 кв.м в Коктебелі, земельну ділянку загальною площею 0.2878 га, автомобіль Land Rover, причіп, а також 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода" і 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю  "Промо.Юей", – йдеться у повідомленні. 

Прізвища пропагандиста не вказують, але ймовірно йдеться про Дмитра Кисельова, щодо якого Мін’юст подав до ВАКС позов про застосування до нього санкцій.

Зазначається, що Кисєльов або його представник  може подати апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

  • У лютому 2024 року Міністерство юстиції звернулося до суду з відповідним позовом. 
  • Кисельов є російським пропагандистом, який із 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. 
  • У лютому 2022 року російського пропагандиста Кисельова внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.
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