Апеляція не погодилася відправити суддю Тандира під домашній арешт

Київський апеляційний суд відмовився відправити під домашній арешт суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного спʼяніння.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд залишив обвинуваченого під вартою до 12 квітня.

Засідання відбулося 4 березня. Сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт. Натомість суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Справа судді Тандира