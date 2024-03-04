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Апеляція не погодилася відправити суддю Тандира під домашній арешт

Запобіжний захід судді продовжили до 12 квітня.

Апеляція не погодилася відправити суддю Тандира під домашній арешт
Засідання у справі судді Олексія Тандира 4 березня 2024 оку

Київський апеляційний суд відмовився відправити під домашній арешт суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного спʼяніння.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд залишив обвинуваченого під вартою до 12 квітня.

Засідання відбулося 4 березня. Сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт. Натомість суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Справа судді Тандира

  • 25 травня 2023 року голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, наїхав на військовослужбовця Національної гвардії. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.
  • За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння. 
  • На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
  • Того ж місяця Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
  • У жовтні Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт підозрюваному судді.
  • Раніше стало відомо, що Тандир, перебуваючи у слідчому ізоляторі, отримує зарплатню в Макарівському районному суді Київської області. З моменту скоєння смертельної ДТП йому нараховували щомісяця 63 тисячі гривень.
  • У грудні 2023 року суддю Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця, залишили під вартою до квітня.
  • У лютому Вища рада правосуддя (ВРП) повідомила про поновлення розгляду дисциплінарної справи щодо судді.
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