Апеляція не погодилася відправити суддю Тандира під домашній арешт

Київський апеляційний суд відмовився відправити під домашній арешт суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного спʼяніння.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Суд залишив обвинуваченого під вартою до 12 квітня.
Засідання відбулося 4 березня. Сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт. Натомість суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора та залишив рішення суду першої інстанції без змін.
Справа судді Тандира
- 25 травня 2023 року голова одного з районних судів Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля, наїхав на військовослужбовця Національної гвардії. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.
- За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
- На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
- Того ж місяця Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
- У жовтні Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт підозрюваному судді.
- Раніше стало відомо, що Тандир, перебуваючи у слідчому ізоляторі, отримує зарплатню в Макарівському районному суді Київської області. З моменту скоєння смертельної ДТП йому нараховували щомісяця 63 тисячі гривень.
- У грудні 2023 року суддю Тандира, який збив на блокпосту на смерть нацгвардійця, залишили під вартою до квітня.
- У лютому Вища рада правосуддя (ВРП) повідомила про поновлення розгляду дисциплінарної справи щодо судді.