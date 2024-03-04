Головне за ніч та ранок понеділка, 4 березня: понад 50 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, більше 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники ліквідували ще 1150 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 417 950 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У Самарській області Росії стався вибух на залізничному мосту через річку Чапаєвка на перегоні Зірка-Чапаєвськ. Цю інформацію підтвердили в ГУР Міноборони України.

Російські Telegram-канали і медіа писали, що звук вибуху був чути близько 6:15 ранку за місцевим часом. За словами джерел, пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора вціліла.

На цей час затримано три пасажирські потяги, які їхали з Москви, та одна електричка. Наразі територія оточена, в регіоні оголошено план "Загорськ". На місці працюють спецслужби та сапери. Про постраждалих не повідомляється.

Ніккі Гейлі виграла праймеріз від Республіканської партії Сполучених Штатів в окрузі Колумбія, пише Bloomberg.

Це її перша перемога в номінаційних змаганнях 2024-го року. Гейлі отримала 63% голосів проти 33%, забезпечивши підтримку 19 делегатів.

Вашингтон є найдемократичнішою юрисдикцією в країні – у місті лише 23 000 зареєстрованих республіканців. На первинних виборах, які проводили протягом двох днів на одній дільниці, проголосували лише близько 2000 з них.

Пресслужба Гейлі заявила, що вона стала першою жінкою в історії, яка виграла праймеріз від республіканців.

Більше інформації – в новині.

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