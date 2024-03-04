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У Дніпрі затримали зрадника, який допомагав росіянам "обходити" українську ППО

Насамперед чоловік намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів ЗСУ.

У Дніпрі затримали зрадника, який допомагав росіянам "обходити" українську ППО
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі агента воєнної розвідки Росії, який розвідував місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Насамперед чоловік намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів ЗСУ. Ця інформація потрібна була окупантам для того, щоб спробувати «обійти» українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів. Також у разі отримання точних координат загарбники планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по українських станціях радіолокації", - зазначили у спецслужбі.

Ще одним завданням російського агента було - вистежити основні траси, якими рухались автоцистерни з паливом у напрямку передової.

Зрадника викрили ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії та своєчасно його затримати. Російського куратора - кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ також встановлено. За даними слідства, він дистанційно завербував чоловіка в грудні 2023 року.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в кінці січня Ув Дніпрі затримали бойовика, який “навів” ракету на об’єкт міста у грудні минулого року.

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