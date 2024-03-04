У Самарській області Росії ​невідомі намагалися підірвати залізничний міст через річку Чапаєвка

У Самарській області Росії стався вибух на залізничному мосту через річку Чапаєвка на перегоні Зірка-Чапаєвськ. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
Звук вибуху був чути близько 6:15 ранку за місцевим часом.
За словами джерел, пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора вціліла.
На цей час затримано три пасажирські потяги, які їхали з Москви, та одна електричка. Наразі територія оточена, в регіоні оголошено план "Загорськ". На місці працюють спецслужби та сапери. Про постраждалих не повідомляється.
У ГУР Міноборони України підтвердили виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ.
"4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «Полімєр» у місті Чапаєвск Самарської області. З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів ― неможливе", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують спроби захистити Кримський міст від атак.
- 25 лютого ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися зведеним окупантами мостом через керченську протоку. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022.
- За 2022 рік на Кримському мосту двічі сталися вибухи. Вперше – 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху зазнало пошкоджень залізничне полотно мосту й зруйновано кілька прольотів його автомобільної частини. У РФ стверджували, що вибухнула вантажівка, унаслідок чого спалахнули цистерни з паливом. Російські ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. Автомобільний рух мостом відновили в лютому 2023 року, залізничний – у травні. Другий вибух стався 17 липня. Повідомляли про загибель сімейної пари з Бєлгородської області, яка в момент вибуху їхала мостом. Унаслідок події було серйозно пошкоджено два прольоти мосту.
- Минулого року в Міноборони говорили, що Україна не підриває Кримський міст, щоб росіяни змогли втекти з півострова.