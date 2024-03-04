У Самарській області Росії ​невідомі намагалися підірвати залізничний міст через річку Чапаєвка

Затримано три пасажирські потяги, які їхали з Москви, та одна електричка.

У Самарській області Росії стався вибух на залізничному мосту через річку Чапаєвка на перегоні Зірка-Чапаєвськ. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Звук вибуху був чути близько 6:15 ранку за місцевим часом.

За словами джерел, пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора вціліла.

На цей час затримано три пасажирські потяги, які їхали з Москви, та одна електричка. Наразі територія оточена, в регіоні оголошено план "Загорськ". На місці працюють спецслужби та сапери. Про постраждалих не повідомляється.

У ГУР Міноборони України підтвердили виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ.

"4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «Полімєр» у місті Чапаєвск Самарської області. З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів ― неможливе", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують спроби захистити Кримський міст від атак.