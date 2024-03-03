Шестеро українців постраждали від наїзду водія на натовп у Польщі

Зокрема, одна жінка - у критичному стані, у її п’ятирічної дитини - струс мозку.

1 березня у Польщі водій в'їхав у натовп, який чекав на трамвай. Серед постраждалих є шестеро українців.

Про це повідомив консул України у Гданську Олександр Плодистий, передає "Укрінформ".

Чотири жінки і чоловік віком від 20 до 42 років, а також п’ятирічний хлопчик отримали травми різного ступеня тяжкості, вони перебувають у трьох шпиталях.

"41-річна жінка перебуває у критичному стані, постраждала також її п’ятирічна дитина, в якої струс мозку”,- сказав Плодистий.

Консул додав, що 3 березня стан жінки, яка перебуває у критичному стані, стабілізувався, загрози їх життю наразі немає. Постраждала дитина перебуватиме в одній лікарні з мамою ще два-три дні, нею опікуються друзі сім’ї.

Решта потерпілих громадян України перебувають у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Їх відвідав почесний консул України у Щеціні Генрик Колодій разом з воєводою Західнопоморського воєводства.

Щодо оплати за лікування, то, як пояснив Плодистий, про це не може бути й мови, українці отримують всю необхідну медичну допомогу.

"Питання оплати не стоїть, адже міркування зрозумілі: це форс-мажор, який не можна було прорахувати, вони є жертвами злочину",- сказав консул України у Гданську.