МЗС Молдови відреагувало на заяви Лаврова про Придністров’я

У Міністерстві закордонних справ Молдови відреагували на заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який звинуватив країну у "серйозному економічному тиску на Придністров'я".
Про це пише Європейська правда.
У МЗС Молдови зазначили, що "Лавров і кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію і свободу".
"Країна, яка саджає до в'язниць опозиційних політиків і вбиває їх, необґрунтовано нападає на своїх сусідів, не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю", – наголосили у міністерстві.
У Молдовському МЗС повідомили, що Придністров’я користується перевагами економічної інтеграції з ЄС, і понад 70% товарів Придністров'я експортує до країн Євросоюзу.
"Молдова – демократична держава, для якої свобода і повага до прав людини є основоположними цінностями. Ми будуємо європейське майбутнє, щоб усі наші громадяни, незалежно від мови та етнічної приналежності, жили в мирі та процвітанні", – ідеться в повідомленні МЗС.
Що сказав Лавров
- Нещодавно російський міністр заявив, що Молдова блокує переговорний процес формату "5+2" щодо придністровського врегулювання. Він звинувачує Молдову у "блокуванні всього російського, дискримінації російської мови", а також в "серйозному економічному тиску на Придністров'я".
- Напередодні, 28 лютого на з’їзді так званих "депутатів" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови".
- Також місцеві депутати звернулися до ОБСЄ, СНД, Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоного Хреста та до генсека ООН із закликом “вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу та припинити порушення прав і свобод мешканців Придністров'я”.
- В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".