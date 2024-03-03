МЗС Молдови відреагувало на заяви Лаврова про Придністров’я

У МЗС Молдови зазначили, що "Лавров і кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію і свободу".

У Міністерстві закордонних справ Молдови відреагували на заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який звинуватив країну у "серйозному економічному тиску на Придністров'я".

Про це пише Європейська правда.

У МЗС Молдови зазначили, що "Лавров і кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію і свободу".

"Країна, яка саджає до в'язниць опозиційних політиків і вбиває їх, необґрунтовано нападає на своїх сусідів, не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю", – наголосили у міністерстві.

У Молдовському МЗС повідомили, що Придністров’я користується перевагами економічної інтеграції з ЄС, і понад 70% товарів Придністров'я експортує до країн Євросоюзу.

"Молдова – демократична держава, для якої свобода і повага до прав людини є основоположними цінностями. Ми будуємо європейське майбутнє, щоб усі наші громадяни, незалежно від мови та етнічної приналежності, жили в мирі та процвітанні", – ідеться в повідомленні МЗС.

Що сказав Лавров