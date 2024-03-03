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​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО

Тепер без захисту у Словаччині залишаються атомні електростанції. 

​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони SAMP/TT Mamba, яка перебуває на військовій базі Малацьки-Кучиня разом із 145 італійськими солдатами.

Про це повідомляє видання Aktuality.

"Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система ППО, яку нам надали в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", – зазначив Фіцо. 

За його словами, тепер без захисту залишаються стратегічні об'єкти країни, зокрема, АЕС. Він нагадав, що попередній уряд "подарував" Україні справну російську систему ППО С-300.

"По-перше, попередня влада подарувала Україні справну масивну російську систему ППО С-300. Потім у нас тут деякий час були американські "Петріоти", вони теж поїхали, а тепер і італійські поїдуть", – заявив він.

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