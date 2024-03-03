​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО

Словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони SAMP/TT Mamba, яка перебуває на військовій базі Малацьки-Кучиня разом із 145 італійськими солдатами.
Про це повідомляє видання Aktuality.
"Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система ППО, яку нам надали в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", – зазначив Фіцо.
За його словами, тепер без захисту залишаються стратегічні об'єкти країни, зокрема, АЕС. Він нагадав, що попередній уряд "подарував" Україні справну російську систему ППО С-300.
"По-перше, попередня влада подарувала Україні справну масивну російську систему ППО С-300. Потім у нас тут деякий час були американські "Петріоти", вони теж поїхали, а тепер і італійські поїдуть", – заявив він.
- Вчора міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар провів переговори з російським колегою Сергієм Лавровим на полях дипломатичного форуму в Туреччині, де закликав до мирних переговорів Росії та України.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росія, яка є країною-агресором, потребує гарантій безпеки, а Україна неспроможна на повноцінний контрнаступ. Мало того, Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України.
- Також Фіцо заявив, що його країна має підготуватися до нормалізації словацько-російських відносин після закінчення війни в Україні.