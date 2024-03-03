Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus
Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus
ГоловнаСвіт

Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW

Постачання північнокорейської зброї до Росії морем, ймовірно, призупинили ще в середині лютого.

Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW
Велика Британія надала супутникові докази постачань із КНДР росіянам
Фото: The Guardian

КНДР призупинила передачу зброї до Росії через море  приблизно в середині лютого 2024 року, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) .

Так, корейське видання NK Pro з посиланням на супутникові зображення заявило, що російські кораблі, які транспортують північнокорейські боєприпаси і зброю до Росії, не причалювали до північнокорейського порту Раджин з 12 лютого.

У серпні 2023 року російські кораблі здійснили щонайменше 32 рейси між портом Раджин і російськими портами Дунай і Східний у Приморському краї. Зокрема, російське  вантажне судно Lady R  перевозило невизначену кількість вантажних контейнерів, які, ймовірно, містили північнокорейські боєприпаси та зброю. Останнє вантажне судно Maia-1  прибуло до російського порту Східний із Північної Кореї 12 лютого. 

Така пауза може бути пов’язана з проблемами виробництва в Північній Кореї або проблемами логістики. Також, ймовірно, Північна Корея могла транспортувати зброю до Росії повітряним шляхом або залізничним транспортом. Росія використовує Байкало-Амурську залізницю та Східно-Сибірську залізницю для полегшення перевезень вантажів із Китаю та Північної Кореї та до них.

26 лютого міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік заявив, що за останні місяці Північна Корея відправила в Росію близько 6700 транспортних контейнерів з боєприпасами. Ці контейнери можуть перевозити понад три мільйони 152-мм артилерійських снарядів або приблизно 500 000 122-мм снарядів.

  • Попри власні спроможності виготовляти зброю і боєприпаси, росіяни змушені звертатися по допомогу до інших диктатур. Іран ще з першого року повномасштабної війни постачає окупантам ударні безпілотники, а КНДР у 2023 почала постачати боєприпаси. Українська розвідка повідомлень про постачання Іраном ракет не підтверджує.
  • Під час повномасштабної війни РФ проти України Північна Корея стала найбільшим постачальником озброєння росіянам. За даними керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, КНДР постачає Росії артилерію в обмін на ракетні технології. 
  • Станом на середину лютого Україні відомо щонайменше про 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, які росіяни випустили проти українців. 
  • ООН тим часом не знає, як їй перевірити факт доставки зброї з КНДР до Росії. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies