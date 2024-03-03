Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW

Постачання північнокорейської зброї до Росії морем, ймовірно, призупинили ще в середині лютого.

КНДР призупинила передачу зброї до Росії через море приблизно в середині лютого 2024 року, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) .

Так, корейське видання NK Pro з посиланням на супутникові зображення заявило, що російські кораблі, які транспортують північнокорейські боєприпаси і зброю до Росії, не причалювали до північнокорейського порту Раджин з 12 лютого.

У серпні 2023 року російські кораблі здійснили щонайменше 32 рейси між портом Раджин і російськими портами Дунай і Східний у Приморському краї. Зокрема, російське вантажне судно Lady R перевозило невизначену кількість вантажних контейнерів, які, ймовірно, містили північнокорейські боєприпаси та зброю. Останнє вантажне судно Maia-1 прибуло до російського порту Східний із Північної Кореї 12 лютого.

Така пауза може бути пов’язана з проблемами виробництва в Північній Кореї або проблемами логістики. Також, ймовірно, Північна Корея могла транспортувати зброю до Росії повітряним шляхом або залізничним транспортом. Росія використовує Байкало-Амурську залізницю та Східно-Сибірську залізницю для полегшення перевезень вантажів із Китаю та Північної Кореї та до них.

26 лютого міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік заявив, що за останні місяці Північна Корея відправила в Росію близько 6700 транспортних контейнерів з боєприпасами. Ці контейнери можуть перевозити понад три мільйони 152-мм артилерійських снарядів або приблизно 500 000 122-мм снарядів.