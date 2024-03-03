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Росія готова втратити літаки заради тактичного просування на Авдіївському напрямку, — ISW

Армія РФ готова до великих втрат лише, щоб виконати "дедлайн" по Донецькій області.

Росія готова втратити літаки заради тактичного просування на Авдіївському напрямку, — ISW
Фото: ЕРА/UPG

У гонитві за хоч мінімальним тактичним просуванням на Авдіївському напрямку, армія РФ готова пожертвувати своїми літаками, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Дослідники вважають, що російська авіація й надалі активно завдаватиме ударів уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

"Російські війська готові ризикувати подальшими втратами авіації в гонитві за тактичними перевагами на сході України, ймовірно, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк", — ідеться в аналізі ISW.

Російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі в останні дні захоплення Авдіївки. Вони, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літаків.

За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів протягом приблизно двох тижнів не є незначною для російських військових, враховуючи, що Росія, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів "Сухой".

  • 23 лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття російського літака А-50. За даними Повітряних сил, у ворога це вже третя втрата А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.
  • За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 346 літаків.
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