Росія готова втратити літаки заради тактичного просування на Авдіївському напрямку, — ISW

Армія РФ готова до великих втрат лише, щоб виконати "дедлайн" по Донецькій області.

У гонитві за хоч мінімальним тактичним просуванням на Авдіївському напрямку, армія РФ готова пожертвувати своїми літаками, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Дослідники вважають, що російська авіація й надалі активно завдаватиме ударів уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

"Російські війська готові ризикувати подальшими втратами авіації в гонитві за тактичними перевагами на сході України, ймовірно, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк", — ідеться в аналізі ISW.

Російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі в останні дні захоплення Авдіївки. Вони, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літаків.

За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів протягом приблизно двох тижнів не є незначною для російських військових, враховуючи, що Росія, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів "Сухой".