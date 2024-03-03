Ворог обстріляв шість громад Сумщини

Ворог вночі та вранці обстріляв шість громад Сумської області, зафіксовано 35 вибухів, повідомляє ОВА.

Росіяни 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Під обстрілами опинилися Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

У ️Есманьській громаді здійснено удар FPV-дрона (1 вибух). По ️Великописарівській ворог гатив із мінометів (10 вибухів). У ️Дружбівській зафіксовано удари ворожих КАБів (3 вибухи). У ️Юнаківській здійснено удари КАБів (2 вибухи). По ️Середино-Будській росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (4 вибухи). На територію Шалигинської ворог скинув 3 міни. По ️Юнаківській здійснено удар FPV-дрона (2 вибухи).