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Ворог обстріляв шість громад Сумщини

Росіяни застосовують КАБи, артилерію та дрони, щоб атакувати прикордоння Сумщини.

Ворог обстріляв шість громад Сумщини
Фото: Сумська ОВА

Ворог вночі та вранці обстріляв шість громад Сумської області, зафіксовано 35 вибухів, повідомляє ОВА.

Росіяни 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Під обстрілами опинилися Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

У ️Есманьській громаді здійснено удар FPV-дрона (1 вибух). По ️Великописарівській ворог гатив із мінометів (10 вибухів). У ️Дружбівській зафіксовано удари ворожих КАБів (3 вибухи). У ️Юнаківській здійснено удари КАБів (2 вибухи). По ️Середино-Будській росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (4 вибухи). На територію Шалигинської ворог скинув 3 міни. По ️Юнаківській здійснено удар FPV-дрона (2 вибухи).

 

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