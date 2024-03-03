Росіяни атакували безпілотниками населені пункти Запорізької області

За добу ворог завдав 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області. Обстріли здійснювали з РСЗВ, безпілотниками та авіабомбами.

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Три авіаснаряди скинули по Малій Токмачці й Роботиному, "атакували 44 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине, а також здійснили 11 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки".

Також 163 артудари прийшлися по території Оріхова, Малинівки, Омельника, Приморського, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.