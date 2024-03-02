Головне за суботу, 2 березня: удар по багатоповерхівці в Одесі, бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Бої під Авдіївкою, 70 бойових зіткнень, ворожі обстріли, карт-бланш Сирського, вибух в Єкатеринбурзі. Яким запам’ятається 738-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в Одесі загинули 8 людей, серед них 3-річний хлопчик та тримісячне немовля.

О 20:54 ДСНС повідомила, що в Одесі на місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, з-під завалів дістали тіло жінки. Потім МВС поінформувало, що поруч з нею деблокувало тіло тримісячного немовляти.

Постраждало 8 людей, зокрема дитина, врятовано 5 мешканців.

Унаслідок удару 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. У пошкодженому будинку відновлено електропостачання. Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку, тривають роботи з відновлення роботи котельної. Два будинки залишилися без газу.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

У неділю, 3 березня, в Одесі та області оголошено жалобу за загиблими внаслідок нічної атаки російських безпілотників по багатоповерхівці.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що затягування з постачанням зброї для України та ППО для захисту наших людей призводить до втрат життів. Росіяни продовжують тактику терору і завдають удари по житлових будинках.

"Увесь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського «шахеда». Зараз ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати – є інформація про людей під завалами. Це був звичайний житловий будинок – один із багатьох, які зруйнували російські нелюди. Станом на цей час відомо про сім загиблих, серед них дві дитини. Немовля, чотири місяці, його звали Тимофій. Та хлопчик Марк, ще трьох років дитині не виповнилось. Мої співчуття всім рідним, близьким. Вісім людей постраждали – ще дитина, три роки, дівчинка. Усім, хто був поранений, надається необхідна допомога. Я дякую кожному й кожній, хто бере участь у рятувальній операції, хто підтримує людей. І дуже важливо бути всім разом, допомагати", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що в таких атаках саме "шахедами" немає жодного військового сенсу. Це - терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей.

Зеленський закликав країни Заходу не квапитися з постачанням України озброєння, аби захистити наших людей.

Президент також повідомив, що очікує на початку наступного тижня конкретних пропозицій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо подальших змін в армії й запланованих дій.

"Щодня я в комунікації з партнерами, щоб ми могли отримати саме те, що необхідно. Щодня – доповіді військових. Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей", - сказав президент.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 70 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загалом ворог завдав одного ракетного та 48 авіаційних ударів. Росіяни також здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 березня – в нашій новині.

У російському Єкатеринбурзі на електропідстанції, яка живить оборонні заводи, стався вибух.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За даними Mash, будівля, де пролунав вибух, забезпечує енергією три оборонні підприємства: Машинобудівний завод імені Калініна, Турбомоторний завод та "Уралмаш".

Ці підприємства працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

За інформацією Mash, детонація відбулася за таймером, можливо "спрацював саморобний вибуховий пристрій", однак за офіційною версією, вибух був пов’язаний "із неполадками на Калінінській підстанції".

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