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​У російському Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить три оборонні заводи

У ГУР заявили, що вибухи в РФ - це "відповідальність російської влади". При цьому натякнули, що і серед росіян є "небайдужі громадяни".

​У російському Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить три оборонні заводи
Вибух (ілюстративне фото)
Фото: Скріншот з відео

У російському Єкатеринбурзі на електропідстанції, яка живить оборонні заводи, стався вибух.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За даними Mash, будівля, де пролунав вибух, забезпечує енергією три оборонні підприємства: Машинобудівний завод імені Калініна, Турбомоторний завод та "Уралмаш".

Ці підприємства працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

За інформацією Mash, детонація відбулася за таймером, можливо "спрацював саморобний вибуховий пристрій", однак за офіційною версією, вибух був пов’язаний "із неполадками на Калінінській підстанції".

Інформація щодо постраждалих не надходила. Російська влада офіційно подію поки не коментувала.

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибух, зазначив, що це - "відповідальність російської влади". Він також натякнув, що і серед росіян є "небайдужі громадяни".

"На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою (президента РВ Володимира Путіна – ред.) і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

  • 7 лютого в Удмуртії стався вибух на Воткінському збройному заводі. А за кілька днів - безпілотники СБУ уразили одразу два нафтопереробні заводи Росії.
  • За даними британської розвідки, великі навантаження на підприємства військової промисловості в Росії можуть призвести до збільшення кількості нещасних випадків, аварій та вибухів у майбутньому. Розвідка підкреслює, що це - щонайменше п'ятий незрозумілий вибух на військово-промисловому заводі в РФ за останні чотири місяці. Попередні вибухи були на Каменському хімічному заводі в Ростові 15 січня 2024 року, Челябінському танковому заводі 26 листопада 2023 року, а також на заводах з виробництва пороху і боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року і Солікамську 31 жовтня 2023 року.
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