Міноборони випробовує спеціальні "плавучі бронежилети" для спецпідрозділів

При контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

Міністерство оборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Особливість такого бронежилета полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

"До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців", - зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

До створення бронежилету залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.

"Наразі декілька зразків таких «плавучих бронежилетів» ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування", - додав Половенко.

Нагадаємо, раніше представники Міноборони, ЗСУ та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами.