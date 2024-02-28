Міноборони разом із інспекторами США перевірили надану американську зброю

Усього з початку 2024-го проведено три командні інспекції.

Представники Служби внутрішнього аудиту Міноборони, Збройних Сил України та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

"Безпосередньо у місцях зберігання зброї вони перевірили ключові параметри, відповідність серійним номерам, технічний стан, умови належного зберігання озброєння (безпека та охорона)", – зазначили у відомстві.

Усього з початку 2024-го проведено три командні інспекції – за Планом спільних фізичних перевірок, узгодженим сторонами раніше. Під час моніторингу зауважень з боку американської сторони не було.

У Міноборони наголосили, що зацікавлені у тому, щоб поводження із зброєю від партнерів було максимально прозорим.

"Ми хочемо, щоб кожен крок щодо поводження з наданою зброєю був прозорим і зрозумілим. Це означає, що Міноборони стежить за тим, як зброя обліковується, зберігається та використовується, а висновки за підсумками спільних інспекцій – ретельно опрацьовуються. Крім того, результати та досвід набутий під час спільного інспектування, вже використовуються для розробки Інструкції, яка регулюватиме залучення, отримання, облік та використання міжнародної військової допомоги для Сил оборони від усіх іноземних партнерів", – наголосив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.