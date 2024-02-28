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Кірбі: РФ захопила не лише Авдіївку, а й інші населені пункти. Без допомоги США може захопити більше

Кірбі наголосив, що допомога потрібна терміново. 

Кірбі: РФ захопила не лише Авдіївку, а й інші населені пункти. Без допомоги США може захопити більше
Окупант на патрулюванні на полі поблизу окупованого Мелітополя, Запорізька область, 14 липня 2022 року, де щойно зібрано врожай
Фото: EPA/UPG

Якщо нова допомога від США не надійде до України протягом місяця чи двох, дуже ймовірно, що росіяни здобудуть більших територіальних успіхів, вважає радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі. На брифінгу 27 лютого він сказав, що РФ може просунутися "переважно на сході, але потенційно навіть на півдні".

Кірбі наголосив, що ситуація на фронті є жахливою уже зараз. Передбачити, якою вона буде через декілька місяців, неможливо. 

"Але, безумовно, якщо – просто заради аргументу, якщо вони й надалі не отримуватимуть підтримки від Сполучених Штатів, через місяць чи два, дуже ймовірно, що росіяни досягнуть більших територіальних здобутків і матимуть більше успіхів проти українських фронтів з точки зору лише збільшення території", – сказав він.

Кірбі додав, що росіяни захопили не лише Авдіївку, а й декілька інших міст та сіл – і це все за попередні 48-72 години. 

  • Учора Сили оборони відійшли від сил Степове та Сєвєрне на Авдіївському напрямку. 
  • Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін учора повідомив, що ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати – і вдень, і вночі. Основний напрямок тиску ворога –лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки.
  • Днями захисники відійшли від Ласточкиного на Авдіївському напрямку. 
  • Затримка військової допомоги вже призвела до важких і болючих наслідків. Президент Володимир Зеленський, коментуючи відхід Сил оборони з Авдіївки, не приховував, що захисникам не вистачило зброї.
  • Про пряму відповідальність Конгресу за Авдіївку говорив і американський президент Байден.
  • Радник Байдена із питань національної безпеки Джейк Салліван говорив, що українські війська відійшли від Авдіївки значною мірою через брак зброї, який пов'язаний із бездіяльністю Конгресу. 
  • Білий дім і Палата представників прагнуть досягти угоди з республіканською більшістю в Сенаті, яка гальмує ухвалення нового пакету допомоги Україні, а також Ізраїлю і Тайваню. Однак поки що спікер Майк Джонсон лишається невблаганним: він знову наголосив, що спочатку треба вирішувати проблеми Америки, а тоді – інших. 
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