Кірбі: РФ захопила не лише Авдіївку, а й інші населені пункти. Без допомоги США може захопити більше

Якщо нова допомога від США не надійде до України протягом місяця чи двох, дуже ймовірно, що росіяни здобудуть більших територіальних успіхів, вважає радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі. На брифінгу 27 лютого він сказав, що РФ може просунутися "переважно на сході, але потенційно навіть на півдні".
Кірбі наголосив, що ситуація на фронті є жахливою уже зараз. Передбачити, якою вона буде через декілька місяців, неможливо.
"Але, безумовно, якщо – просто заради аргументу, якщо вони й надалі не отримуватимуть підтримки від Сполучених Штатів, через місяць чи два, дуже ймовірно, що росіяни досягнуть більших територіальних здобутків і матимуть більше успіхів проти українських фронтів з точки зору лише збільшення території", – сказав він.
Кірбі додав, що росіяни захопили не лише Авдіївку, а й декілька інших міст та сіл – і це все за попередні 48-72 години.
- Учора Сили оборони відійшли від сил Степове та Сєвєрне на Авдіївському напрямку.
- Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін учора повідомив, що ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати – і вдень, і вночі. Основний напрямок тиску ворога –лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки.
- Днями захисники відійшли від Ласточкиного на Авдіївському напрямку.
- Затримка військової допомоги вже призвела до важких і болючих наслідків. Президент Володимир Зеленський, коментуючи відхід Сил оборони з Авдіївки, не приховував, що захисникам не вистачило зброї.
- Про пряму відповідальність Конгресу за Авдіївку говорив і американський президент Байден.
- Радник Байдена із питань національної безпеки Джейк Салліван говорив, що українські війська відійшли від Авдіївки значною мірою через брак зброї, який пов'язаний із бездіяльністю Конгресу.
- Білий дім і Палата представників прагнуть досягти угоди з республіканською більшістю в Сенаті, яка гальмує ухвалення нового пакету допомоги Україні, а також Ізраїлю і Тайваню. Однак поки що спікер Майк Джонсон лишається невблаганним: він знову наголосив, що спочатку треба вирішувати проблеми Америки, а тоді – інших.