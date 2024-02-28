Кірбі: РФ захопила не лише Авдіївку, а й інші населені пункти. Без допомоги США може захопити більше

Якщо нова допомога від США не надійде до України протягом місяця чи двох, дуже ймовірно, що росіяни здобудуть більших територіальних успіхів, вважає радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі. На брифінгу 27 лютого він сказав, що РФ може просунутися "переважно на сході, але потенційно навіть на півдні".

Кірбі наголосив, що ситуація на фронті є жахливою уже зараз. Передбачити, якою вона буде через декілька місяців, неможливо.

"Але, безумовно, якщо – просто заради аргументу, якщо вони й надалі не отримуватимуть підтримки від Сполучених Штатів, через місяць чи два, дуже ймовірно, що росіяни досягнуть більших територіальних здобутків і матимуть більше успіхів проти українських фронтів з точки зору лише збільшення території", – сказав він.

Кірбі додав, що росіяни захопили не лише Авдіївку, а й декілька інших міст та сіл – і це все за попередні 48-72 години.