Посол України у Франції: заява Макрона про можливе відправлення військ – це початок процесу

Вадим Омельченко засвідчив, що дискусії на цю тему вже були присутні в європейських країнах.

Заява французького президента Еммануеля Макрона про ймовірність відправлення іноземних військ в Україну є "початком процесу", вважає посол України у Франції Вадим Омельченко. Це запустить відповідні обговорення в інших державах, цитує слова посла у програмі УП. Підсумки "Європейська правда".

Слова Макрона щодо відправлення військових відображають "глибоке розуміння загрози європейській безпеці", вважає посол. "Якщо вони справді вірять, що ми захищаємо не тільки себе, а що ми захищаємо Європу та європейські цінності, стійкість європейського континенту, то тоді треба діяти", – сказав він.

Омельченко засвідчив, що думки про допомогу Україні військами вже якийсь час були присутні в європейських країнах.

"Ви знаєте, що були такі сигнали від Великої Британії. Я вам можу засвідчити, що ці думки носяться в європейському повітрі. І те, що Макрон каже, що динаміка подій не може виключати будь-яких дій – це початок процесу", – повідомив він.

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