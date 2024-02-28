Посол України у Франції: заява Макрона про можливе відправлення військ – це початок процесу

Заява французького президента Еммануеля Макрона про ймовірність відправлення іноземних військ в Україну є "початком процесу", вважає посол України у Франції Вадим Омельченко. Це запустить відповідні обговорення в інших державах, цитує слова посла у програмі УП. Підсумки "Європейська правда".
Слова Макрона щодо відправлення військових відображають "глибоке розуміння загрози європейській безпеці", вважає посол. "Якщо вони справді вірять, що ми захищаємо не тільки себе, а що ми захищаємо Європу та європейські цінності, стійкість європейського континенту, то тоді треба діяти", – сказав він.
Омельченко засвідчив, що думки про допомогу Україні військами вже якийсь час були присутні в європейських країнах.
"Ви знаєте, що були такі сигнали від Великої Британії. Я вам можу засвідчити, що ці думки носяться в європейському повітрі. І те, що Макрон каже, що динаміка подій не може виключати будь-яких дій – це початок процесу", – повідомив він.
Відправка військ НАТО в Україну: чому про це говорять
- 26 лютого у Парижі Макрон зібрав близько 20 лідерів країн задля обговорення подальшої підтримки України, що продовжує стикатися з безперервним тиском окупантів на різних напрямках фронту та зазнає повітряних атак у тилу.
- Тему відправленні військ європейців вперше публічно підняв прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що в "документі з обмеженим доступом", який підготували до саміту, є натяк на те, що "що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядає можливість відправки війська в Україну".
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому".
- Лідери європейських країн запевняють, що відправляти свої війська воювати за українців не збираються. Німецький канцлер Олаф Шольц категорично заявив, що "сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде". Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс свої війська не відправлятиме, але для ініціатив окремих країн блоку згода всіх держав-членів не потрібна. Докладно про реакції очільників держав можна почитати отут.
- Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україні іноземні війська не потрібні – потрібна сучасна зброя.
- За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – в тексті "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан".