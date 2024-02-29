Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл йде у відставку в листопаді

До січня 2027 року Макконнелл залишатиметься в ролі сенатора від штату Кентуккі.

Лідер республіканської меншості в Сенаті, 82-річний Мітч Макконнелл заявив, що йде у відставку з посади у листопаді цього року.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Кінець мого внеску є ближчим, ніж мені цього хотілося б”, – сказав у своєму виступі Макконнелл, який у 2023 році став сенатором, який найдовше перебував на посаді лідера партії у Сенаті.

Він додав, що дозволить “новому поколінню лідерів” очолити Республіканську конференцію Сенату.

“Один із найбільш недооцінених в житті талантів – знати, коли прийшов час переходити до наступного розділу свого життя”, – зазначив Макконнелл.

Водночас, до кінця терміну свого обрання, до січня 2027 року, Макконнелл залишатиметься в ролі сенатора від штату Кентуккі.

Помічники Макконнелла повідомили, що його заява не пов'язана зі станом здоров'я сенатора.

Мітч Макконнелл висловлюється за ухвалення законопроєкту, що передбачає 60 млрд доларів на підтримку України. Після того, як 12 лютого Сенат проголосував за цей законопроєкт, лідер республіканців у Сенаті закликав спікера Палати представників Майка Джонсона провести голосування в його палаті.

Після виступу Макконнелла Сенат підтримав його оваціями, а лідер більшості, демократ Чак Шумер підійшов і потис Макконнеллу руку.

Президент Байден заявив, що йому “шкода чути”, що Макконнелл має намір піти у відставку з посади головного республіканця в Сенаті. Байден назвав лідера республіканської меншості в Сенаті опонентом, який “ніколи нічого не спотворював”.

В свою чергу, спікер Палати представників Майк Джонсон, реагуючи на наміри Макконнелла, назвав сенатора з Кентуккі “одним із найвпливовіших лідерів Сенату в історії”.