FT: витік російських військових документів розкрив критерії для ядерного удару

Експерти зауважили, що поріг застосування ядерної зброї Росією нижчий, ніж вона будь-коли публічно визнавала. Секретні документи свідчать, що Росія, зокрема, розглядає сценарій підготовки РФ до вторгнення Китаю. Водночас у Росії, ймовірно, буде вищий поріг для використання тактичної ядерної зброї проти України.

Росія відрепетирувала застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою. Про це свідчать секретні військові документи, які є у розпорядженні Financial Times, повідомляє УНІАН.

Експерти, які переглянули ці файли, зауважили, що поріг застосування ядерної зброї Росією нижчий, ніж вона будь-коли публічно визнавала.

"Ми вперше бачимо, що подібні документи публікуються у відкритому доступі. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо бажаний результат не може бути досягнутий звичайними засобами", – заявив директор Російського Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв.

Зазначається, що російські військові файли, які просочилися у відкритий доступ, включають сценарії підготовки РФ до вторгнення Китаю. Загалом у мережу "витекло" 29 секретних документів, складених у період з 2008 по 2014 рік.

Хоча деякі файли датуються 10 і більше роками, експерти стверджують, що вони, як і раніше, актуальні для сучасної російської військової доктрини.

В одному з документів викладаються досить широкі критерії потенційного ядерного удару РФ, включно з висадкою противника на території Росії, ураженням підрозділів, відповідальних за охорону прикордонних територій, або неминучим нападом противника з використанням звичайних озброєнь.

Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% її атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по основним і резервним береговим командним центрам.

Також у документах вказується, що російські військові можуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включно зі "стримуванням держав від застосування агресії... або ескалації військових конфліктів", "зупинкою агресії", запобіганням програшу російськими військами битв або територій, і зробити російський флот "більш ефективним".

Як заявив старший науковий співробітник з наземної війни в Королівському інституті збройних сил Джек Воттлінг, матеріали спрямовані на підготовку російських підрозділів до ситуацій, у яких країні може знадобитися можливість застосовувати ядерну зброю, а не на встановлення зводу правил її застосування.

На думку експертів, стосовно України, у Росії, ймовірно, буде вищий поріг для використання тактичної ядерної зброї, оскільки Київ не має власного ядерного потенціалу або можливості почати наземне вторгнення такого самого масштабу, як США або Китай.

Російська влада вважає, що ядерний удар по Україні, найімовірніше, призведе до ескалації конфлікту і до прямого втручання США або Великої Британії, а "це останнє, чого хоче Путін", упевнений екс-співробітник НАТО і Міністерства оборони США Вільям Альберк.