Суд залишив Коломойського під вартою до 25 квітня і зменшив йому заставу

Адвокати Коломийського кажуть, що заставу він не вноситиме.

Ігор Коломойський залишиться під вартою до 24 квітня 2024 року. Також йому зменшили розмір застави до 2,4 млрд гривень.

Про це повідомило Суспільне із посиланням на адвоката Коломойського Олександра Лисака.

"Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці – до 25 квітня – тримання Ігоря Коломойського під вартою та на 150 млн гривень зменшив розмір застави – до 2,4 млрд гривень", зазначило видання.

Адвокат Коломойського зазначив, що той не вноситиме заставу.

Крім того, адвокати просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.

"Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов'язок на прокурора. Негайно”, – заявив Лисак.

Адвокат додав, що йому важко сказати, чи прокурор почав працювати над цим, "адже рішення було тільки вчора".

Справи Коломойського

Олігарх перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Він отримав підозри за декількома епізодами. Перший –шахрайство і легалізація майна. Протягом 2013-2020 років він, за даними слідства, легалізував і вивів через банки за кордон понад пів мільярда грн. Також він є підозрюваним у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд гривень у 2013-2014 роках та у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня Шевченківський райсуд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави до 3 мільярдів 891 мільйона гривень.

16 листопада Коломойського залишили під вартою до 2 грудня. Заставу зменшили до 3 млрд 712 млн грн.

21 грудня суд зменшив заставу до 2,7 млрд грн.