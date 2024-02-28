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Суд залишив Коломойського під вартою до 25 квітня і зменшив йому заставу

Адвокати Коломийського кажуть, що заставу він не вноситиме. 

Суд залишив Коломойського під вартою до 25 квітня і зменшив йому заставу
Фото: Любомира Ремажевська, Ґрати

Ігор Коломойський залишиться під вартою до 24 квітня 2024 року. Також йому зменшили розмір застави до 2,4 млрд гривень.

Про це повідомило Суспільне із посиланням на адвоката Коломойського Олександра Лисака.

"Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці – до 25 квітня –  тримання Ігоря Коломойського під вартою та на 150 млн гривень зменшив розмір застави – до 2,4 млрд гривень", зазначило видання. 

Адвокат Коломойського зазначив, що той не вноситиме заставу. 

Крім того, адвокати просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.

"Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов'язок на прокурора. Негайно”, – заявив Лисак. 

Адвокат додав, що йому важко сказати, чи прокурор почав працювати над цим, "адже рішення було тільки вчора".

Справи Коломойського

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