Посадовиця харківського університету передавала росіянам розвіддані про оборону міста, – СБУ

Слідство встановило, що російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони.

Служба безпеки України повідомила про затримання посадовиці харківського університету за підозрою у допомозі рашистам шукати слабкі місця в обороні міста.

Як повідомляє спецслужба, жінка вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити і сфотографувати можливі локації ЗСУ.

За даними слідства, затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова. У зоні особливої уваги агресора були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська.

СБУ зазначає, що для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони. Отримані відомості вона месенджером передавала «зв’язковому» російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом.

Крім того, жінка «зливала» інформацію адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Інформація була потрібна загарбникам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону.

Як встановило розслідування, посадовиця університету почала співпрацю з окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення. «До уваги» спецслужб РФ вона потрапила як ідеологічна прихильниця рашизму, яка у розмовах зі знайомими вихваляла країну-агресорку та виправдовувала ракетні удари по Україні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії РФ.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нещодавно на Харківщині затримали працівника заводу, який під час окупації ремонтував російські танки. Також слідство з’ясувало, що чоловік “здавав” місцевих жителів, які чинили спротив російській збройній агресії.