На Одещині уламок ворожого дрона пошкодив трансформатор об’єкта критичної інфрастуктури

В ніч на 28 лютого в Одеській області сили ППО знищили 9 ворожих безпілотників. Уламки дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Протягом 1,5 години підрозділи ППО в відбивали цю атаку. 9 дронів було збито на Одещині. Під час маневрів над промисловою зоною Одеси, уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури", – повідомив Кіпер.

Він зазначив, що в результаті сталося замикання і загоряння, проте співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали.