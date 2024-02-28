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На Одещині уламок ворожого дрона пошкодив трансформатор об’єкта критичної інфрастуктури

В області сили протиповітряної оборони збили 9 російських безпілотників.

На Одещині уламок ворожого дрона пошкодив трансформатор об’єкта критичної інфрастуктури
Одеська область (фото ілюстративне)
Фото: МВС

В ніч на 28 лютого в Одеській області сили ППО знищили 9 ворожих безпілотників. Уламки дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. 

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Протягом 1,5 години підрозділи ППО в відбивали цю атаку. 9 дронів було збито на Одещині. Під час маневрів над промисловою зоною Одеси, уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури", – повідомив Кіпер.

Він зазначив, що в результаті сталося замикання і загоряння, проте співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали.

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