На Одещині уламок ворожого дрона пошкодив трансформатор об’єкта критичної інфрастуктури

В ніч на 28 лютого в Одеській області сили ППО знищили 9 ворожих безпілотників. Уламки дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Протягом 1,5 години підрозділи ППО в відбивали цю атаку. 9 дронів було збито на Одещині. Під час маневрів над промисловою зоною Одеси, уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури", – повідомив Кіпер.
Він зазначив, що в результаті сталося замикання і загоряння, проте співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали.
- Цієї ночі російська армія атакувала Україну ракетами С300 та ударними безпілотниками типу Shahed. Зенітні керовані ракети ворог запускав із окупованої Донецької області, а БпЛА – з російської території, з району Приморсько-Ахтарськ.
- Захисники збили всі десять безпілотників. Усі – над Миколаївською та Одеською областями.
- Також Росія обстрілювала Запорізьку область. Там від ворожого обстрілу загинула жінка, чоловік отримав поранення.
- Російська армія протягом доби обстрілювала Херсонщину із різних видів озброєння. Окупанти влучили у вантажне судно, пошкоджені будинки, підприємства, автомобілі. Внаслідок агресії РФ загинула людина.