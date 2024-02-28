​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО

Завершили розслідування справі стосовно ексдиректора одного з підприємств концерну "Укроборонпром", а саме "Укрспецекспорту", та сина колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"27 лютого 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього генерального директора ДК «Укрспецекспорт» та особи, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України, злочинні дії яких завдали ДК «Укрспецекспорт» (що входить до сфери управління державного концерну «Укроборонпром») збитків на майже 13 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо раніше, йдеться про Павла Букіна та Ігоря Гладковського.

Зазначається, що за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Розслідування за фактами зловживань у оборонній сфері САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

Слідчі встановили, що колишній гендиректор ДК "Укрспецекспорт" змовився із сином на той час першого заступника секретаря РНБО України, "з метою надання останньому неправомірної вигоди за рахунок коштів ДК "Укрспецекспорт", шляхом укладення договору про поставку обладнання".

Зазначається, що протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року вони забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між ДК "Укрспецекспорт" та підконтрольним Гладковському товариством про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14 377 249,99 грн. При цьому різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору склала 12 947 075,99 грн.

"Ці дії призвели до того, що ДК "Укрспецекспорт" завдано збитки у розмірі 12 947 075,99 грн. У свою чергу близький родич колишнього посадовця РНБО України збагатився на цьому на понад 170 тис. доларів США – саме стільки він отримав за виконання згаданого контракту", – зазначили у САП.

Також додали, що Гладковський і Букін дотримувались конспірації та вживали усіх заходів для приховання власної участі у схемі.

Розкрити злочини допомогли Розкриття компетентні органи Об’єднаних Арабських Еміратів та Особливого адміністративного району Китайської Народної Республіки Гонконг, інформація від яких підтвердила реальну вартість поставлених товарів, а також роль та участь відповідних іноземних компаній та їх посадових осіб.

Дії колишнього генерального директора ДК "Укрспецекспорт" Букіна кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії Гладковського валіфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України - організація вищевказаного зловживання.

Вони перебувають у розшуку, тому щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Що відомо про справу