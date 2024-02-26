НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка привласнила понад 11 млн грн Укрзалізниці

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу, яка заволоділа коштами Укрзалізниці.
Про це йдеться на сайті НАБУ.
За даними слідства, у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками УЗ. Він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в Укрзалізниці.
У 2018-2021 роках посадовці товариства забезпечили перемогу потрібної компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Фірма надалі поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю, при цьому розмір переплати становив 11,4 млн грн.
Після викриття схеми підозри отримали дев'ятеро осіб:
- двоє керівників організованої групи (за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
- шестеро посадовців «Укрзалізниці» (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
- бенефіціар ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).
Наразі лідера організованої групи затримали у порядку ст. 208 КПК України. Також проводять заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності.