НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка привласнила понад 11 млн грн Укрзалізниці

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу, яка заволоділа коштами Укрзалізниці.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

За даними слідства, у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками УЗ. Він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в Укрзалізниці.

У 2018-2021 роках посадовці товариства забезпечили перемогу потрібної компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Фірма надалі поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю, при цьому розмір переплати становив 11,4 млн грн.

Після викриття схеми підозри отримали дев'ятеро осіб:

двоє керівників організованої групи (за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

шестеро посадовців «Укрзалізниці» (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

бенефіціар ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі лідера організованої групи затримали у порядку ст. 208 КПК України. Також проводять заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності.