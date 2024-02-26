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Прикордонники затримали чергову групу нелегальних втікачів

Чоловіків виявили за допомогою фотопастки прикордонників.

Прикордонники затримали чергову групу нелегальних втікачів
Український прикордонник (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали групу бажаючих втекти до Придністровського регіону Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Поблизу придністровського сегменту українсько-молдовського кордону шестеро осіб потрапило в обʼєктив фотопастки прикордонників”, - повідомили в ДПСУ. 

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Чоловіки планували незаконно дістатися Молдови за допомогою адміністратора телеграм-каналу. Вартість послуги складала 3 200 доларів з кожного.

Правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності, їх справи розгляне суд.

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