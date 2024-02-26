Прикордонники затримали чергову групу нелегальних втікачів

Правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності, їх справи розгляне суд.

Чоловіки планували незаконно дістатися Молдови за допомогою адміністратора телеграм-каналу. Вартість послуги складала 3 200 доларів з кожного.

“Поблизу придністровського сегменту українсько-молдовського кордону шестеро осіб потрапило в обʼєктив фотопастки прикордонників”, - повідомили в ДПСУ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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