Прикордонники затримали чергову групу нелегальних втікачів

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали групу бажаючих втекти до Придністровського регіону Молдови.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Поблизу придністровського сегменту українсько-молдовського кордону шестеро осіб потрапило в обʼєктив фотопастки прикордонників”, - повідомили в ДПСУ.
Чоловіки планували незаконно дістатися Молдови за допомогою адміністратора телеграм-каналу. Вартість послуги складала 3 200 доларів з кожного.
Правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності, їх справи розгляне суд.