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Три ухилянти хотіли переплисти Тису з камерами для шин

Чоловіки заплатили переправникам по чотири 4 тисячі доларів. 

Три ухилянти хотіли переплисти Тису з камерами для шин

У Закарпатській області три ухилянти планували переплисти річку Тису з надувними камерами для шин, повідомили у Держприкордонслужбі.

Чоловіки заплатили переправникам по чотири 4 тисячі доларів. 

“Дочекавшись ночі, ділки повідомили “клієнтам”, що прийдеться перепливати річку без човна”, − розповіли прикордонники. 

Дорогою до кордону порушників зупинили прикордонники.

Оперативники встановлюють, хто ще причетний до інциденту.

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