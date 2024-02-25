Три ухилянти хотіли переплисти Тису з камерами для шин

Чоловіки заплатили переправникам по чотири 4 тисячі доларів.

У Закарпатській області три ухилянти планували переплисти річку Тису з надувними камерами для шин, повідомили у Держприкордонслужбі.

Чоловіки заплатили переправникам по чотири 4 тисячі доларів.

“Дочекавшись ночі, ділки повідомили “клієнтам”, що прийдеться перепливати річку без човна”, − розповіли прикордонники.

Дорогою до кордону порушників зупинили прикордонники.

Оперативники встановлюють, хто ще причетний до інциденту.