Три ухилянти хотіли переплисти Тису з камерами для шин

У Закарпатській області три ухилянти планували переплисти річку Тису з надувними камерами для шин, повідомили у Держприкордонслужбі.
Чоловіки заплатили переправникам по чотири 4 тисячі доларів.
“Дочекавшись ночі, ділки повідомили “клієнтам”, що прийдеться перепливати річку без човна”, − розповіли прикордонники.
Дорогою до кордону порушників зупинили прикордонники.
Оперативники встановлюють, хто ще причетний до інциденту.
- Прикордонники повідомили раніше, що мешканець Закарпатської області подав прикордонникам у пункті пропуску “Тиса” фальшиве свідоцтво про смерть своєї дружини, аби виїхати за кордон.