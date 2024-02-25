Зеленський: Україна хоче вирішити питання розблокування польського кордону, але якщо цього не буде, влада захищатиме бізнес

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна націлена на те, щоб вирішити питання розблокування польського кордону. Однак, якщо цього досягти не вдасться, то влада захищатиме український бізнес. Про це він заявив на пресконференції 25 лютого
"Підтримувати Україну треба зараз. У нас з Туском (прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, - ред.) робочі відносини, і зустрічі були. І з Дудою (президент Польщі Анджей Дуда, - ред.) була нещодавно зустріч. І з Урсулою фон дер Ляєн (президентка Європейської комісії, - ред.)... З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія", - сказав Зеленський.
Президент вважає, що у Польщі є "внутрішня боротьба", і що "використовувати Україну як тиск на європейські інституції − несправедливо".
"Я вважаю, що прем’єри знайдуть відповідні кроки. Я як президент говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес", - додав Зеленський.
Блокада кордону
- Поляки відновили блокування українського кордону 9 лютого, після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
- 20 лютого польські мітингарі вдруге висипали українське зерно з вагонів, які мали йти транзитом у Німеччину. Вони пояснили свій вчинок емоціями. Один із фермерів на мітингу закликав президента РФ "навести лад".
- 11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви. Польська поліція говорила, що розслідує інцидент.
- Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців.
- Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.
- Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
- Блокада кордону для вантажівок впливає і на постачання військових товарів для української армії.
- Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нещодавно план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння", який Україна підготувала для Польщі.