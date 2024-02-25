Лише торік СБУ викрила 47 агентурних мереж, − Малюк

З початку війни затримано понад 2 тисяч зрадників держави й понад 5 тисяч колаборантів.

Про це на форумі “Україна. Рік 2024” заявив голова СБУ Василь Малюк, повідомляє кореспондент LB.ua.

“47 агентурних мереж виявлено нами та затримано минулого року. Понад дві тисячі держзрадників за підозрою затримано спочатку війни, і понад п'ять тисяч колаборантів. Це 47 агентурних мереж. Для вашого розуміння, це справжні гадюшники на тілі неньки України”, − заявив він.

За його словами, всі ці зрадники працювали на ворога, збираючи інформацію.

“Зокрема організовували ракетні обстріли. І всі ми пам'ятаємо той страшний, скорботний по-справжньому момент, коли загинуло багато цивільних і ракета потрапила до звичайного житлового будинку. Це також була їхня робота. Сьогодні вони дають вже викривальні покази. Наприклад, найбільша агентурна мережа була в Миколаївській області та нараховувала 11 осіб. Тому ця робота продовжується. Попереду багато сюрпризів і повірте мені, ворог не пройде повз нас”, − додав Малюк.

Очільник СБУ нагадав, що держзрадники наразі отримують від 12 до 15 років ув’язнення.

“Хоча є і багато довічних. Наприклад, прокурор Миколаївської міжрайонної прокуратури, очільник, який бажав стати прокурором області… зливав все, що можна було, вибачте, тільки злити. Сьогодні вже засуджений до пожиттєвого терміну ув'язнення”, − сказав він.

Керівник спецслужби додав, що наразі відкрито 73 провадження та оголошено 22 вироки щодо священнослужителів.

“Повірте, Служба безпеки України є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці генетичні явища, які я перерахував, як ракові пухлини”, − пообіцяв Малюк.