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Буданов заперечив, що Іран передав Москві балістичні ракети

Водночас відомо, що Росія використала кілька північнокорейських.

Буданов заперечив, що Іран передав Москві балістичні ракети
Керівник ГУР Кирило Буданов
Фото: Макс Требухов

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не підтвердив, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети.

Про це він заявив телеканалу “Ми – Україна” у кулуарах форуму “Україна. Рік 2024”.

“Їх нема. Це все не відповідає дійсності”, – сказав Буданов.

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Щодо ракет з Північної Кореї, то, за словами очільника української військової розвідки, Москва використала кілька.

“Кілька було використано, але сказати, що це масштабне застосування – це теж не відповідає дійсності”, – підкреслив він.

  • Кілька днів тому Reuters написав, що Іран від початку січня 2024 надав Росії не менше 400 балістичних ракет класу "земля-земля",
  • The Wall Street Journal у січні повідомляв, що постачання іранських балістичних ракет до Росії може відбутися вже цієї весни.
  • 12 грудня стало відомо, що Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою". Перед цим Москва заявила, що Росія та Іран розвивають свої відносини, “зокрема у сфері військово-технічного співробітництва”. 
  • Торік у листопаді координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності.
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