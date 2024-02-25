Буданов заперечив, що Іран передав Москві балістичні ракети

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не підтвердив, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети.
Про це він заявив телеканалу “Ми – Україна” у кулуарах форуму “Україна. Рік 2024”.
“Їх нема. Це все не відповідає дійсності”, – сказав Буданов.
Щодо ракет з Північної Кореї, то, за словами очільника української військової розвідки, Москва використала кілька.
“Кілька було використано, але сказати, що це масштабне застосування – це теж не відповідає дійсності”, – підкреслив він.
- Кілька днів тому Reuters написав, що Іран від початку січня 2024 надав Росії не менше 400 балістичних ракет класу "земля-земля",
- The Wall Street Journal у січні повідомляв, що постачання іранських балістичних ракет до Росії може відбутися вже цієї весни.
- 12 грудня стало відомо, що Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою". Перед цим Москва заявила, що Росія та Іран розвивають свої відносини, “зокрема у сфері військово-технічного співробітництва”.
- Торік у листопаді координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності.