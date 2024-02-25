Буданов заперечив, що Іран передав Москві балістичні ракети

Водночас відомо, що Росія використала кілька північнокорейських.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не підтвердив, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети.

Про це він заявив телеканалу “Ми – Україна” у кулуарах форуму “Україна. Рік 2024”.

“Їх нема. Це все не відповідає дійсності”, – сказав Буданов.

Щодо ракет з Північної Кореї, то, за словами очільника української військової розвідки, Москва використала кілька.

“Кілька було використано, але сказати, що це масштабне застосування – це теж не відповідає дійсності”, – підкреслив він.