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Буданов: режим у Росії сам по собі не розхитається, без допомоги України це нереально

Керівник ГУР запевнив, що Росія матиме проблеми на своїй території, допоки вона веде війну проти України. 

Буданов: режим у Росії сам по собі не розхитається, без допомоги України це нереально
Кирило Буданов
Фото: Макс Требухов

Не слід вірити, що режим у Росії розхитається сам по собі. Без допомоги України це нереально, вважає керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов

Нинішній режим у РФ – це реальна небезпека. І ця небезпека буде актуальною і в майбутньому, якщо нічого не зміниться.

Відповідно, ми маємо працювати над видозміненням цього режиму.

"Ми працюємо вже", – наголосив він під час форуму "Україна. Рік 2024".

Буданов запевнив, що ті чи інші процеси на території РФ триватимуть. За його словами, що більше Росія вестиме відкриту війну, то більше всіляких подій відбуватиметься на її території.

"Що ми будемо продовжувати, які дії будемо робити – це продовження тих операцій, які тривають зараз. Нарощування їх обсягу, темпу, що багато в чому залежить від здатності нашого оборонно-промислового комплексу... Допоки буде тривати війна у нас – будуть проблеми всередині Російської Федерації", – наголосив керівник ГУР.

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