Шмигаль: виробництво безпілотників в Україні вже зросло в 100 разів

Виробничі потужності оборонно-промислового комплексу зросли втричі. А виробництво дронів – у 100 разів.

Також у 2023 почалося економічне відновлення. Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми витримали перший удар. Радикально трансформуємо українську оборону. Виробничі потужності ОПК зросли втричі, виробництво дронів зросло в 100 разів. Ракети, артилерія, снаряди, нові виробництва техніки і зброї – все це з'явилося в масштабах, які боляче відчуває і буде відчувати ще більше наш ворог", – заявив глава Уряду.

Він підкреслив, що також вдалося втримати економіку.

"ВВП зріс більш ніж на 5%. До 2022-2023 років ми домовилися про 74 млрд доларів зовнішнього фінансування. Сформували світову фінансову коаліцію для підтримки бюджету. Завдяки цьому можемо витрачати всі наші внутрішні ресурси на оборону нашої держави… За ці 2 роки український уряд жодного разу не затримував ні пенсії, ні інші соціальні допомоги і виплати", – нагадав він.

Основна мета наразі – виробляти як можна більше української зброї.

"Ми вдячні нашим союзникам, партнерам і не сумніваємося в їхній підтримці. Але маємо роботи максимально самодостатньо в цьому питанні", – підкреслив він.

Ще одне із завдань – забезпечити Україну фінансовими ресурсами.

"Ведемо постійну роботу з партнерами. Ми говоримо з усіма – від Японії до США, МДФ, Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, ЄБРР, з усіма іншими фінансовими міжнародними установами, організаціями. Зі всіма ми ведемо діалог, аби закрити нашу потребу в 37 мільярдів доларів на цей рік", – сказав Шмигаль.