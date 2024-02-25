Запорізька АЕС вже п'яту добу перебуває на одній лінії живлення

Окупована росіянами Запорізька АЕС вже п'яту добу залишається на одній лінії живлення. Резервна ПЛ 330 кВ була пошкоджена та відключена через їх обстріл 20 лютого, повідомляє Міністерство енергетики.
"Через складну ситуацію з безпекою та відсутність стабільного допуску від військових для енергетиків лінія залишається знеструмленою. Відповідно, як і всі попередні дні, Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення. Проте енергетики роблять все можливе для її відновлення", – йдеться у повідомленні.
- У суботу ремонтні бригади включили нещодавно пошкоджену російськими обстрілами лінію 330 кВ, що посилило стабільність енергопостачання Дніпропетровської області, але продовжують працювати над відновленням енергетичної інфраструктури, від якої залежить надійність електропостачання.