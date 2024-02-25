Запорізька АЕС вже п'яту добу перебуває на одній лінії живлення

Наразі енергетики роблять все можливе, щоб відновити повноцінне жилення для ЗАЕС.

Окупована росіянами Запорізька АЕС вже п'яту добу залишається на одній лінії живлення. Резервна ПЛ 330 кВ була пошкоджена та відключена через їх обстріл 20 лютого, повідомляє Міністерство енергетики.

"Через складну ситуацію з безпекою та відсутність стабільного допуску від військових для енергетиків лінія залишається знеструмленою. Відповідно, як і всі попередні дні, Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення. Проте енергетики роблять все можливе для її відновлення", – йдеться у повідомленні.