Головне за ніч та ранок неділі, 25 лютого: удар по вокзалу в Костянтинівці, майже 40 відбитих штурмів під Мар’їнкою

Нічна дрон-атака, 84 бойові зіткнення, втрати окупантів, ворожі обстріли, Сирський та Умєров на передовій, форум "Україна. Рік 2024".

У ніч на 25 лютого 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська – РФ та мису Чауда – Крим. Сили протиповітряної оборони знищили 16 з 18 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 84 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 810 росіян, 29 артилерійських систем та 22 ворожі БпЛА. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 409 820 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вночі, 25 лютого, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області ракетами С-300. Внаслідок влучань пошкоджений залізничний вокзал міста, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків та десятки магазинів. Також поранена людина.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Сьогодні після опівночі росія завдала масованого удару по Костянтинівці, попередньо - ракетами С-300. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск", — повідомили у поліції.

Також, за минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по населених пунктах, загалом по лінії зіткнення зафіксовано 1657 обстрілів. Протягом 24 лютого армія РФ обстріляла 6 населених пунктів: місто Костянтинівка, села Кліщіївка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Свято-Покровське, Уманське.

Пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто, газопровід.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій.

Про це генерал Сирський повідомив у Facebook. "Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ", — розповів головком.

Україна має план дій на рік, однак публічно його не обговорюватиме.

Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав на форумі "Україна. Рік 2024". Умєров додав, що міністерство працює з усіма складовими Сил оборони для того, щоб досягти мети.

"Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План-2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результат у 24-му році", – запевнив міністр.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!