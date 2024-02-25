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На ТОТ Запоріжжя розпочалося «дострокове голосування» у «виборах» президента РФ

З 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гауляйтерів.

На ТОТ Запоріжжя розпочалося «дострокове голосування» у «виборах» президента РФ
Місцеві жителі з прапорцями РФ стоять у черзі на спецавтобуси до Ростовської області, щоб взяти участь на парламентських виборах
Фото: EPA/UPG

З 25 лютого на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочинається «дострокове голосування» у «виборах» президента РФ.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

«Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна — члени «виборчкомів» зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи», — ідеться у повідомленні.

З 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%

В ОВА нагадують, що результат цього «волевиявлення» не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на ТОТ – кримінальний злочин, покарання за який до 10 років позбавлення волі.

  • Окупаційні "адміністрації" проводять обходи будинків на ТОТ України. Головною метою є збір інформації та агітація до "вибрів" Путіна.
  • На тимчасово окуповані території України прибули спеціально підготовлені загони, які стежитимуть за роботою "виборчих комісій" на виборах Путіна та мають спрогнозувати рівень підтримки російського диктатора. 
  • Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте. 
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