З 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гауляйтерів.

Місцеві жителі з прапорцями РФ стоять у черзі на спецавтобуси до Ростовської області, щоб взяти участь на парламентських виборах

З 25 лютого на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочинається «дострокове голосування» у «виборах» президента РФ.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

«Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна — члени «виборчкомів» зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи», — ідеться у повідомленні.

З 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%

В ОВА нагадують, що результат цього «волевиявлення» не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на ТОТ – кримінальний злочин, покарання за який до 10 років позбавлення волі.