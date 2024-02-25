На ТОТ Запоріжжя розпочалося «дострокове голосування» у «виборах» президента РФ

З 25 лютого на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочинається «дострокове голосування» у «виборах» президента РФ.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
«Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна — члени «виборчкомів» зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи», — ідеться у повідомленні.
З 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%
В ОВА нагадують, що результат цього «волевиявлення» не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на ТОТ – кримінальний злочин, покарання за який до 10 років позбавлення волі.
- Окупаційні "адміністрації" проводять обходи будинків на ТОТ України. Головною метою є збір інформації та агітація до "вибрів" Путіна.
- На тимчасово окуповані території України прибули спеціально підготовлені загони, які стежитимуть за роботою "виборчих комісій" на виборах Путіна та мають спрогнозувати рівень підтримки російського диктатора.
- Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.