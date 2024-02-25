Внаслідок обстрілів Херсонщини шестеро людей отримали поранення, одна людина загинула

У Херсоні пошкоджено навчальний заклад та адмінбудівлю.

Минулої доби російська армія обстрілювала Білозерку, Шляхове, Новоберислав, Гаврилівку, Садове, Станіслав, Осокорівку та місто Херсон.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.

Силам ППО півдня вдалось знищити 1 "Shahed-131/136" у Херсонській області.

У Херсоні зафіксовані обстріли навчального закладу, адмінбудівлі та об'єкта критичної інфраструктури. Внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка, Станіслав та Садове Херсонського району пошкоджені газогін, автівка й екскаватор.

У Шляховому Херсонського району ворог поцілив у навчальний заклад. Через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення.