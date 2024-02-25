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Внаслідок обстрілів Херсонщини шестеро людей отримали поранення, одна людина загинула

У Херсоні пошкоджено навчальний заклад та адмінбудівлю.

Внаслідок обстрілів Херсонщини шестеро людей отримали поранення, одна людина загинула
Херсонщина, обстріли
Фото: МВС

Минулої доби російська армія обстрілювала Білозерку, Шляхове, Новоберислав, Гаврилівку, Садове, Станіслав, Осокорівку та місто Херсон.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. 

Силам ППО півдня вдалось знищити 1 "Shahed-131/136" у Херсонській області.

У Херсоні зафіксовані обстріли навчального закладу,  адмінбудівлі та об'єкта критичної інфраструктури. Внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка, Станіслав та Садове Херсонського району пошкоджені газогін, автівка й екскаватор.

У Шляховому Херсонського району ворог поцілив у навчальний заклад. Через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення.

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