Сьогодні, 24 лютого, кібери ЗСУ зламали 11 сайтів російських компаній

Замість стартових сторінок – шойгу, гєрасімов, путін, Ждун, Упоротий Лис і «хороший руський», які обговорюють невдалий план захоплення Києва за три дні.

Сьогодні, 24 лютого, кібервоїни зламали 11 сайтів російських компаній, які були помічені у сприянні збройній агресії проти України, повідомляє СтратКом ЗСУ.

Замість стартових сторінок – шойгу, гєрасімов, путін, Ждун, Упоротий Лис і «хороший руський», які обговорюють невдалий план захоплення Києва за три дні.

⁠Кібери покарали зрадників. Було вражено веб-ресурси приватної охоронної компанії «Беркут», чиї співробітники входять до підрозділу «Барс» Армії РФ;

⁠Кібери вдарили по партнерах окупантів: виробник сітки з Набережних Челнів, який надає матеріали для російських підрозділів, «База сеток», компаній «Фактор» і «Тедоколор», які надають ремонтні послуги військам окупантам.

⁠Кібери вдарили по сайту Чебоксарського кооперативного технікуму, де готують операторів БпЛА;

⁠Постраждав сайт Водоканалу Чебоксари, який обслуговує військову частину 40298 армії рф.

Раніше українські кібери “поздоровили” росіян із днем військового топографа РФ, зламавши сайти 5 компаній, які допомагають окупантам. Хакери зламали сайти компаній «ТД Оптрон», «Ремснаб-трактор», «ЕнергоАрм», «СтройДорМаш» і «ПФ Стандарт».