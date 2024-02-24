Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків
Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків
НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми. Той заявив про "дискредитацію" (доповнено)
НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми. Той заявив про "дискредитацію" (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні, 24 лютого, кібери ЗСУ зламали 11 сайтів російських компаній

Замість стартових сторінок – шойгу, гєрасімов, путін, Ждун, Упоротий Лис і «хороший руський», які обговорюють невдалий план захоплення Києва за три дні.

Сьогодні, 24 лютого, кібери ЗСУ зламали 11 сайтів російських компаній
Фото: СтратКом ЗСУ

Сьогодні, 24 лютого, кібервоїни зламали 11 сайтів російських компаній, які були помічені у сприянні збройній агресії проти України, повідомляє СтратКом ЗСУ. 

Замість стартових сторінок – шойгу, гєрасімов, путін, Ждун, Упоротий Лис і «хороший руський», які обговорюють невдалий план захоплення Києва за три дні. 

⁠Кібери покарали зрадників. Було вражено веб-ресурси приватної охоронної компанії «Беркут», чиї співробітники входять до підрозділу «Барс» Армії РФ; 

⁠Кібери вдарили по партнерах окупантів: виробник сітки з Набережних Челнів, який надає матеріали для російських підрозділів, «База сеток», компаній «Фактор» і «Тедоколор», які надають ремонтні послуги військам окупантам. 

⁠Кібери вдарили по сайту Чебоксарського кооперативного технікуму, де готують операторів БпЛА;

⁠Постраждав сайт Водоканалу Чебоксари, який обслуговує військову частину 40298 армії рф.

Раніше українські кібери “поздоровили” росіян із днем військового топографа РФ, зламавши сайти 5 компаній, які допомагають окупантам. Хакери зламали сайти компаній «ТД Оптрон», «Ремснаб-трактор», «ЕнергоАрм», «СтройДорМаш» і «ПФ Стандарт».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies