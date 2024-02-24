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Зеленський нагородив військових, які обороняли аеропорт «Антонов»

Захід відбувся на території аеропорту біля міста Гостомеля на Київщині.

Зеленський нагородив військових, які обороняли аеропорт «Антонов»
Вручення державних нагород 24 лютого 2024 року
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які брали участь в обороні аеропорту «Антонов», і вручив державні нагороди.

Як ідеться на сайті глави держави, захід відбувся на території аеропорту біля міста Гостомеля на Київщині.

У церемонії також узяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні, а також прем'єр-міністри Бельгії Александр Де Кроо та Канади Джастін Трюдо.

Орден «Золота Зірка» отримав Герой України, майстер-сержант Ігор Грищенко, капітан Максим Данильчук, командир мінометної батареї ЗСУ старший сержант Денис Чубарев і зенітник, підполковник Олександр Долейко. Президент також присвоїв звання Героя України та вручив орден гранатометнику Національної гвардії, старшому сержанту Іллі Жеведю і капітану морської охорони Державної прикордонної служби Петру Мельнику. 

Зеленський вручив відзнаки Президента «Хрест бойових заслуг» підполковнику Олегу Дмитришину, молодшому сержанту Сергію Добку, сержанту Олені Дубині та солдату Дмитру Ковальському.

Глава держави також вручив захисникам України ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і відзнаку «Іменна вогнепальна зброя».

Вручення державних нагород
Фото: ОПУ
Вручення державних нагород

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