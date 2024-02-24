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Ворог обстріляв ферму у Лимані на Харківщині, загинули два десятки свиней

Ще 52 тварини вдалося врятувати.

Ворог обстріляв ферму у Лимані на Харківщині, загинули два десятки свиней
Фото: ДСНС

На Харківщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожими обстрілами, повідомляє ДСНС. 

Сьогодні ввечері 24 лютого російські війська здійснили черговий удар по території фермерського господарства с. Лиман Харківської області. 

Внаслідок влучання боєприпасів сталася масштабна пожежа у будівлі ферми, де знаходилось поголів'я свиней. Площа пожежі склала близько 600 кв. м. 

Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі. Понад два десятки свиней загинуло.

Постраждалих серед працівників фермерського господарства немає. 

Напередодні російські безпілотники влучили в інше агропідприємство на Харківщині. Тоді загинули 15 корів.

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