На Харківщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожими обстрілами, повідомляє ДСНС.

Сьогодні ввечері 24 лютого російські війська здійснили черговий удар по території фермерського господарства с. Лиман Харківської області.

Внаслідок влучання боєприпасів сталася масштабна пожежа у будівлі ферми, де знаходилось поголів'я свиней. Площа пожежі склала близько 600 кв. м.

Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі. Понад два десятки свиней загинуло.

Постраждалих серед працівників фермерського господарства немає.

Напередодні російські безпілотники влучили в інше агропідприємство на Харківщині. Тоді загинули 15 корів.