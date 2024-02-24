Дніпро
Краснопільське кладовище — саме тут з 2014 року ховали більшість військових, чиї імена були невідомі. Тимчасово.
На цьому ж кладовищі поруч із могилами цивільних — Алея Героїв, військових, які боронили Україну. Біля трьох могил вже стоять люди. Поруч ще пʼять рядів порожніх свіжовикопаних ям.
До одної свіжої могили підходить літня жінка в пальті й чорній хустці. Це Наталя, бабуся 22-річного Костянтина Кухаря. Він загинув 1 лютого на околицях Марʼїнки.
«Усі мають памʼятати, — каже Наталя і дістає з торби цукерки. — Он дивися, скільки, і всі молоді, їм би дітей народжувати».
В онука Наталі залишилися донька і дружина. Жінка поправляє квіти й бубонить слова з пісні: «Вічна памʼять тим, хто загинув молодим».
Львів
Личаківський військовий цвинтар у Львові (або Марсове поле) людний, як центр міста. Відвідувачі вітаються одне з одним.
На могилі Тараса Чайки (він загинув три місяці тому) за квітами зовсім не видно насипу з піску. Його мати Алла поправляє свіжі троянди — червоні, білі, рожеві, тюльпани — фіолетові, рожеві та білі і хризантеми, які вона й родичі принесли напередодні. Тарасові мав би виповнитися 31 рік.
«Тут дуже затишно, на інших кладовищах не так, тут завжди люди і свічки горять. Ми одне одного знаємо, так простіше, бо в усіх таке ж горе і розуміють одне одного».
До Алли підходить інша жінка, протягує свічку. Алла допомагає встановити підсвічник на могилі. Інший перехожий чоловік запитує мати загиблого, де вона друкувала фото сина. Якісне вийшло.
«У нас мають бути такі кладовища, де всі рідні загиблих героїв могли б збиратися, не розкидані по різних цвинтарях», — каже Алла.
Харків
Кладовище в Харкові розташоване на околиці міста. Там завжди сильний вітер, від якого над могилами тріпотять сотні українських прапорів.
Коло могили 22-річного хлопця стоять жінка і чоловік. Мати загиблого та її брат. Їм пощастило з погодою — коли в Харкові дощ, пройти по землі тут важко.
«Кладовище в глині, ніхто не хоче займатися, от всі лежать і все, мертві», — зітхає жінка.
Ізюм
В Ізюмі під час повномасштабного вторгнення людей ховали на кладовищі серед сосен. Усього 449 могил. Цивільних і військових. Тих, хто загинув під час російських авіаударів, кого катували і розстріляли. Тих, хто не пережив великої війни.
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