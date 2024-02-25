Голова СБУ повідомив про 22 вироки щодо кліриків-зрадників: "Немає індульгенцій для тих, хто в рясі та з кадилом"

Стосовно священнослужителів відкрито 73 провадження і вже є 22 вироки.

Служба безпеки продовжує документувати злочини проти основ національної безпеки, скоєні священнослужителями, вже ухвалено 22 вироки щодо кліриків - зрадників.

Про це розповів голов СБУ Василь Малюк на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", передає "Інтерфакс-Україна".

"Перейдемо до релігійного кейсу, ця тема всіх цікавить... 73 провадження, 22 вироки щодо священнослужителів", - сказав Малюк.

"Щодо тих, хто в рясі та з кадилом вчиняє злочини проти основ національної безпеки, немає жодних індульгенцій. Ми їх відповідно документуємо", - додав він.

Нагадаємо, що днями митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав четверту підозру від СБУ. Минулого року йому повідомили вже три підозри - за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії Росії. Матеріали цих справ скеровано до суду. При цьому, як повідомлялося, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, священнослужитель продовжував розпалювати релігійну ненависть через соцмережі.