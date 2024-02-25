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31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський

Президент наголосив, що кожна втрата – це великі втрати для нас.

31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
Фото: Іван Станіславський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за час повномасштабної війни втратила 31 000 військових. Про це він сказав під час пресконференції.

"31000 українців військових загинули у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом", – сказав він.

Президент наголосив, що кожна втрата – це великі втрати для нас. Перше офіційне озвучування втрат він назвав "серйозним моментом".

Зеленський сказав, що різні сторони називали різні неправдиві втрати: і 100 000, і 300 000 українців. 

"Це все брехня. Все це – абсолютна маячня", – сказав президент. Після короткої паузи він назвав кількість загиблих – 31 000.

Він додав, що росіян загинуло 180 000. А загальні втрати Росії разом з пораненими – до 500 000.

"Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки пішло з поля бою", – сказав він.

Також є безвісти зниклі українці – їхню кількість теж президент не скаже.

Окрім військових, є ще десятки тисяч українців на окупованій території, і ми не знаємо, скільки росіяни вбили наших цивільних.

  • 23 лютого президент сказав, що Україна втратила десятки тисяч військових. Він сказав, що військові втрати України і Росії складають 1:5 – один наш проти п'яти окупантів. 
  • Точну кількість втрат Україна не розкривала. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що рішення не ділитись інформацією про втрати Збройних сил було ухвалене разом з військовими. 
  • Нещодавно лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що пропонував президентові розкрити дані про українські втрати. Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього. "Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", – запевнив він.
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