31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський

Президент наголосив, що кожна втрата – це великі втрати для нас.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за час повномасштабної війни втратила 31 000 військових. Про це він сказав під час пресконференції.

"31000 українців військових загинули у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом", – сказав він.

Президент наголосив, що кожна втрата – це великі втрати для нас. Перше офіційне озвучування втрат він назвав "серйозним моментом".

Зеленський сказав, що різні сторони називали різні неправдиві втрати: і 100 000, і 300 000 українців.

"Це все брехня. Все це – абсолютна маячня", – сказав президент. Після короткої паузи він назвав кількість загиблих – 31 000.

Він додав, що росіян загинуло 180 000. А загальні втрати Росії разом з пораненими – до 500 000.

"Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки пішло з поля бою", – сказав він.

Також є безвісти зниклі українці – їхню кількість теж президент не скаже.

Окрім військових, є ще десятки тисяч українців на окупованій території, і ми не знаємо, скільки росіяни вбили наших цивільних.