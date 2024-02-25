Зеленський провів пресконференцію. Відео

Президент Володимир Зеленський розпочав пресконференцію в межах форуму "Україна. Рік 2024".

Участь у заході беруть українські та іноземні журналісти. Президент під час вступного слова подякував їм за підтримку протягом двох років України на всіх майданчиках світу.

Трансляцію пресконференції можна переглянути тут:

"Я вам дякую за те, що ви були з нами, виконували свою роботу, а може частину свого життя ви віддали України", – сказав він.

Зеленський подякував за те, що журналісти говорять правду, засуджують російську криваву війну.