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Світ відчуває, що Путін може програти війну, – Зеленський до лідерів G7

Зеленський зауважив, що коли Путін програє, це означатиме, що виграв не просто хтось один у світі, а вся глобальна спільнота народів і міжнародне право як таке.

Світ відчуває, що Путін може програти війну, – Зеленський до лідерів G7
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 24 лютого, у день другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн G7, повідомляє Офіс президента. 

Президент подякував від імені всіх українців за життєво важливу підтримку для держави та людей. 

“Ми починали цей тиждень два роки тому ще не знаючи, які випробування будуть перед нами. Але зараз ми можемо чітко сказати, що нашого лідерства достатньо, щоб відновлювати безпеку. Коли провідні демократії світу справді рішучі, ця рішучість долає всі виклики. Ми вже змогли багато зробити, і світ відчуває, що Путін може програти війну. І коли він програє, це означатиме, що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна спільнота народів і міжнародне право як таке. Мусимо це забезпечити”, – сказав президент.

Глава держави зазначив, що союзники дуже добре знаєте все, що потрібно Україні, щоб захистити небо і зміцнити армію на суші.

І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження нашого успіху в морі. І ви чудово знаєте, що все це нам потрібно вчасно, і ми розраховуємо на вас”, – підсумував президент.

  • Сьогодні Україна підписала безпекові угоди з Італією і Канадою. 23 лютого такий же документ наша держава підписала з Данією. рім того, цього місяця безпекові угоди Україна уклала з Німеччиною і Францією.
  • Також сьогодні президентка Єврокомісії озвучила нову дату надання переговорної рамки для України. Йдеться про середину березня.
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