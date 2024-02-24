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Президентка Єврокомісії озвучила нову дату надання переговорної рамки для України

Раніше повідомлялося про початок літа.

Президентка Єврокомісії озвучила нову дату надання переговорної рамки для України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила нову дату надання переговорної рамки для України.

Про це вона сказала під час заяви для ЗМІ лідерів України Володимира Зеленського, Італії Джорджи Мелоні та Канади Джастіна Трюдо.

За словами фон дер Ляєн, йдеться про середину березня.

"Ми вже почали процес скринінгу. Там дуже багато роботи і великий графік. Ми заохочуємо вас виконати рекомендації Єврокомісії. З нашого боку, ми надамо всередині березня загальну рамку для переговорів", - сказала президентка ЄК.

  • Дням на пресконференції у Брюсселі Урсула фон дер Ляєн заявляла про початок літа і відзначила прогрес у скринінгу українського законодавства.
  • Європейські дипломати та посадовці були здивовані цією заявою президентки Єврокомісії, писало Politico. Очікувалося, що Комісія спершу надішле рамкові умови до країн ЄС, які потім обговорять і вирішать, чи починати переговори з Україною про вступ.
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