Президентка Єврокомісії озвучила нову дату надання переговорної рамки для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила нову дату надання переговорної рамки для України.

Про це вона сказала під час заяви для ЗМІ лідерів України Володимира Зеленського, Італії Джорджи Мелоні та Канади Джастіна Трюдо.

За словами фон дер Ляєн, йдеться про середину березня.

"Ми вже почали процес скринінгу. Там дуже багато роботи і великий графік. Ми заохочуємо вас виконати рекомендації Єврокомісії. З нашого боку, ми надамо всередині березня загальну рамку для переговорів", - сказала президентка ЄК.